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Manisa Alaşehir'de yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü

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Manisa Alaşehir'de yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü Haber Videosunu İzle
Manisa Alaşehir'de yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu ve görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi. Yağışla kayganlaşan yollarda sürücülere hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları uyarısı yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Komşu evlerin bile güçlükle görülebildiği ilçede sis, güneşin rengini de turuncuya çevirdi.

Alaşehir'de dün başlayan ve zaman zaman sabah saatlerine kadar devam eden yağışın ardından ilçeyi sabah saatlerinde yoğun sis kapladı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, güneş ışınlarının sis tabakasının arasından süzülmesiyle güneşin turuncu renkte görünmesi dikkat çekti.

Sürücülere dikkat uyarısı

Yoğun sisin yanı sıra yağış nedeniyle yolların kayganlaşması da sürücüler için risk oluşturdu. İlgili kurumlar gerekli önlemleri alarak, görüş mesafesinin azaldığı ve yolların kaygan olduğu bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve dikkatli seyretmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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