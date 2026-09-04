Alaşehir'de zeytinliğe yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytinliğe yuvarlanan aracın 18 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kemaliye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'nin Mevlütlü Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Emirhan Atmaca, 45 AAY 093 plakalı otomobiliyle Alaşehir'in İsmetiye Mahallesi yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafındaki zeytinliğe yuvarlandı. Ağır yaralanan Atmaca, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Özel Can Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Atmaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı