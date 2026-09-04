Alaşehir'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Dün akşam, Emirhan Atmaca'nın (18) kullandığı 45 AAY 093 plakalı otomobil, Kemaliye Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin bahçesine devrildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Atmaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA