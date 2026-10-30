Alaşehir’de velilere dijital bağımlılık uyarısı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen okul aile birliği toplantısında velilere dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Velilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda okul aile birliğinin yeni başkanı Serdal Sayar seçilirken, katılımı teşvik etmek amacıyla en fazla veli katılımı sağlayan iki sınıfın öğrencilerine pizza ve ayran ikram edildi.

Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu'nun 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği toplantısı, velilerin yoğun katılımı nedeniyle Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Okul Müdürü Mustafa Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, geçen eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapılırken yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve faaliyetler ele alındı.

Dijital bağımlılığın etkileri anlatıldı

Toplantıda öğretmen Reyhan Keskinkılıç tarafından dijital bağımlılık konusunda sunum gerçekleştirildi. Slaytlar eşliğinde yapılan sunumda, dijital bağımlılığın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri örneklerle anlatıldı. Velilere, çocukların dijital araçları bilinçli kullanmalarının önemi hakkında bilgi verildi.

Okul aile birliğinin yeni başkanı seçildi

Toplantıda okul yönetimi ile veliler arasında soru-cevap bölümü de düzenlendi. Velilerin görüş ve önerileri dinlenirken okulun eğitim faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda Serdal Sayar, Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı oldu. Yeni yönetimle birlikte okul ve aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, velilerin öğrencilerin eğitim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması hedefleniyor.

Veli katılımını artıran sınıflara ödül

Toplantıya katılımı teşvik etmek amacıyla en fazla veli katılımı sağlayan ilk iki sınıfın öğrencilerine pizza ve ayran ikram edildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı, okul yönetimi ile velilerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı