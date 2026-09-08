Alaşehir'de hafızlık icazet programı düzenlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet programı yapıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından Pazar Camisi'nde düzenlenen programa katılan Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, hafızlığın büyük emek ve sabır gerektiren önemli bir eğitim olduğunu belirtti.

Öter, hafızları ve ailelerini tebrik etti.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, hafızlara icazet belgeleri verildi.

Kaynak: AA