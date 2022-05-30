Alanya Haberleri - Alanya Haber - Haberler

Alanya Haberleri
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Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı: Sürücü kendini dışarı atarak kurtulabildi
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı
Nisan ayında evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi
8'inci kez evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü: Anne ile çocuğu hayatını kaybetti
Türkiye'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu Çetin, Dünya Şampiyonu Serrona'ya meydan okudu
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Babalarının öldürdüğü iddia edilen Ukraynalı kardeşlerin cenazeleri teslim alındı
Öndeki aracı süren eşinin kaza yaptığını görünce paniğe kapılıp kendisi de kaza yaptı
GAZİANTEP - Lise öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi Başhekim Fincan'a hediye etti
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu Çetin, Dünya Şampiyonu Serrona'ya meydan okudu
2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı, ülkesinde üniversitede ders veriyormuş
Ukraynalı eski milletvekili, Antalya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin nedenini ifadesinde açıkladı
Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı babanın eski milletvekili olduğu ortaya çıktı
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