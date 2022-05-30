Alanya Haberleri - Alanya Haber - Haberler

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Alanya Haberleri

Alanya haber, Alanya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Süper Lig'de 11 futbolcu hat-trick yaptı

Süper Lig'de 11 futbolcu hat-trick yaptı

Alanya - 46 Dakika Önce
MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na talep ve sorunları iletti

MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na talep ve sorunları iletti

Alanya - Dün 17:36
Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı: Sürücü kendini dışarı atarak kurtulabildi

Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı: Sürücü kendini dışarı atarak kurtulabildi

Alanya - Dün 14:42
Alanya'da kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Alanya'da kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Alanya - Dün 13:57
Mor ve Ötesi konser takvimi 2022: Mor ve Ötesi konseri ne zaman ve nerede?

Mor ve Ötesi konser takvimi 2022: Mor ve Ötesi konseri ne zaman ve nerede?

Alanya - Dün 12:26
Antalya'da tur teknelerine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Antalya'da tur teknelerine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Alanya - Dün 12:25
Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı

Alanya'dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken yakalandı

Alanya - Dün 12:20
Didimli Yağmur'un katiline 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi

Didimli Yağmur'un katiline "ağırlaştırılmış müebbet" istendi

Alanya - Dün 10:26
'Müsilaj' operasyonuna 4 tutuklama

"Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama

Alanya - Dün 10:18
Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını

Alanya - 29.05.2022
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Alanya'da gazetecilerle bir araya geldi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Alanya'da gazetecilerle bir araya geldi

Alanya - 29.05.2022
'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı

'Gülüklü Çorba' yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı

Alanya - 29.05.2022
KAŞ GÜREŞLERİNİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN

KAŞ GÜREŞLERİNİN ŞAMPİYONU İSMAİL BALABAN

Alanya - 29.05.2022
Hem rakipleriyle hem sıcakla mücadele ettiler

Hem rakipleriyle hem sıcakla mücadele ettiler

Alanya - 29.05.2022

Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı: Sürücü kendini dışarı atarak kurtulabildi
KKTC Meclis Başkanı Töre'den Miçotakis'e cevap: 'Bizim zaten devletimiz var'

KKTC Meclis Başkanı Töre'den Miçotakis'e cevap: "Bizim zaten devletimiz var"

Alanya - 29.05.2022
Alanya'da apart otellerin bu sezonu dolu geçirmesi bekleniyor

Alanya'da apart otellerin bu sezonu dolu geçirmesi bekleniyor

Alanya - 29.05.2022
SPOR WBC Gümüş Kemer Şampiyonu Seren Ay Çetin'e sahnede plaket

SPOR WBC Gümüş Kemer Şampiyonu Seren Ay Çetin'e sahnede plaket

Alanya - 29.05.2022
Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Akademisi Alanya'da başladı

Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Akademisi Alanya'da başladı

Alanya - 28.05.2022
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı

Alanya - 28.05.2022
Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Akademisi Alanya'da başladı

Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Akademisi Alanya'da başladı

Alanya - 28.05.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı

Alanya - 28.05.2022
Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'daki feci kazada ölen Derya öğretmen ve kızı Defne son yolculuğuna uğurlandı

Alanya - 28.05.2022
SEDA SAYAN, ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NDE SAHNE ALDI

SEDA SAYAN, ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ'NDE SAHNE ALDI

Alanya - 28.05.2022
Avokadoya talep arttı, üretim alanı genişledi

Avokadoya talep arttı, üretim alanı genişledi

Alanya - 28.05.2022
ALTSO Başkanı Şahin, Hisarcıklıoğlu'na 'Marka' şehir çalışmalarını anlattı

ALTSO Başkanı Şahin, Hisarcıklıoğlu'na 'Marka' şehir çalışmalarını anlattı

Alanya - 28.05.2022
Nisan ayında evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

Nisan ayında evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

Alanya - 28.05.2022
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim gören gençler umut vadediyor

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim gören gençler umut vadediyor

Alanya - 28.05.2022
8'inci kez evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

8'inci kez evlenen Seda Sayan'a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi

Alanya - 28.05.2022
Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle başladı

Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle başladı

Alanya - 28.05.2022
20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı

20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı

Alanya - 28.05.2022
İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku

İsveçli kadın turiste pazarda çanta hırsızlığı şoku

Alanya - 27.05.2022
Annesiyle birlikte yaşamını yitiren Defne'den geriye bu görüntüleri kaldı

Annesiyle birlikte yaşamını yitiren Defne'den geriye bu görüntüleri kaldı

Alanya - 27.05.2022
ALANYA'DA SURİYELİ 36 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ALANYA'DA SURİYELİ 36 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Alanya - 27.05.2022
ALANYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

ALANYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Alanya - 27.05.2022
Alanya'da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Alanya'da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi

Alanya - 27.05.2022
Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Alanya - 26.05.2022
Alanya'da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Alanya'da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Alanya - 26.05.2022
36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Alanya - 26.05.2022
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü: Anne ile çocuğu hayatını kaybetti

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü: Anne ile çocuğu hayatını kaybetti

Alanya - 26.05.2022
İş dünyasında kadın kongresi başladı

İş dünyasında kadın kongresi başladı

Alanya - 26.05.2022
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Alanya - 26.05.2022
36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

36 göçmeni kaçırmaya çalışan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Alanya - 26.05.2022
Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Alanya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Alanya - 26.05.2022
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi

Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi

Alanya - 26.05.2022
Alanya'da adliye tabelasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Alanya'da adliye tabelasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Alanya - 26.05.2022
Türkiye'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu Çetin, Dünya Şampiyonu Serrona'ya meydan okudu

Türkiye'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu Çetin, Dünya Şampiyonu Serrona'ya meydan okudu

Alanya - 26.05.2022
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Alanya - 26.05.2022
İlkokulu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 'Maskeler Çiçek Açtı'

İlkokulu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 'Maskeler Çiçek Açtı'

Alanya - 25.05.2022
Alanya'da otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk

Alanya'da otomobilin üstünde tehlikeli yolculuk

Alanya - 25.05.2022
Antalya'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Antalya'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Alanya - 25.05.2022
Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Alanya'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Alanya - 25.05.2022
Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza

Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza

Alanya - 25.05.2022
SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak

SPOR WBC gümüş kemer sahibi Seren Ay Hayalim sıra dışı bir boksör olmak

Alanya - 25.05.2022
Babalarının öldürdüğü iddia edilen Ukraynalı kardeşlerin cenazeleri teslim alındı

Babalarının öldürdüğü iddia edilen Ukraynalı kardeşlerin cenazeleri teslim alındı

Alanya - 25.05.2022
Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı

Alanya'da yasadışı bahis oynatan 4 şahıs eşzamanlı operasyonla yakalandı

Alanya - 25.05.2022
İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı

İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı

Alanya - 25.05.2022
UKRAYNALI KARDEŞLERİN CENAZESİ, ÜLKELERİNDE DEFNEDİLECEK

UKRAYNALI KARDEŞLERİN CENAZESİ, ÜLKELERİNDE DEFNEDİLECEK

Alanya - 25.05.2022
Öndeki aracı süren eşinin kaza yaptığını görünce paniğe kapılıp kendisi de kaza yaptı

Öndeki aracı süren eşinin kaza yaptığını görünce paniğe kapılıp kendisi de kaza yaptı

Alanya - 25.05.2022
GAZİANTEP - Lise öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi Başhekim Fincan'a hediye etti

GAZİANTEP - Lise öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi Başhekim Fincan'a hediye etti

Alanya - 25.05.2022
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen adam çatıda ölü bulundu

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen adam çatıda ölü bulundu

Alanya - 25.05.2022
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

Alanya - 25.05.2022
WBC gümüş kemer sahibi boksör Seren Ay Çetin'in hedefi altın kemer

WBC gümüş kemer sahibi boksör Seren Ay Çetin'in hedefi altın kemer

Alanya - 25.05.2022
Türkiye'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu Çetin, Dünya Şampiyonu Serrona'ya meydan okudu

Türkiye'nin ilk WBC Kadın Şampiyonu Çetin, Dünya Şampiyonu Serrona'ya meydan okudu

Alanya - 25.05.2022
Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Alanya'da aranan hükümlü yakalandı

Alanya - 24.05.2022
27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı

27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı

Alanya - 24.05.2022
Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek

Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak hentbolculara destek

Alanya - 24.05.2022
U11 Futbol Şampiyonası: Kayserispor şampiyon oldu

U11 Futbol Şampiyonası: Kayserispor şampiyon oldu

Alanya - 24.05.2022
Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Alanya - 24.05.2022
ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler

ALKÜ'lü bisikletçilerden Türkiye Şampiyonasında dereceler

Alanya - 23.05.2022
Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Alanya - 23.05.2022
Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Alanya - 23.05.2022
Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Balıkesir'de sona erdi

Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Balıkesir'de sona erdi

Alanya - 22.05.2022
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ardından

Alanya - 22.05.2022
Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Alanya - 22.05.2022
Alanya'nın karla kaplı Gökbel ve Çökele yayla yolu ulaşıma açıldı

Alanya'nın karla kaplı Gökbel ve Çökele yayla yolu ulaşıma açıldı

Alanya - 22.05.2022
Alanya'da çığırtkanlık ve hanutçuluk yapan 5 işyeri mühürlendi

Alanya'da çığırtkanlık ve hanutçuluk yapan 5 işyeri mühürlendi

Alanya - 22.05.2022
2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı, ülkesinde üniversitede ders veriyormuş

2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı, ülkesinde üniversitede ders veriyormuş

Alanya - 22.05.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Alanya - 22.05.2022
Alanya'da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü

Alanya'da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü

Alanya - 22.05.2022
Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı

Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı

Alanya - 21.05.2022
Ukraynalı eski milletvekili, Antalya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin nedenini ifadesinde açıkladı

Ukraynalı eski milletvekili, Antalya'da 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü! Cinayetin nedenini ifadesinde açıkladı

Alanya - 21.05.2022
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)

Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)

Alanya - 21.05.2022
Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı

Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı

Alanya - 21.05.2022
Alanya'da Ukraynalı 2 çocuk evlerinde ölü bulundu

Alanya'da Ukraynalı 2 çocuk evlerinde ölü bulundu

Alanya - 21.05.2022
Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

Alanya - 21.05.2022
Alanya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Alanya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Alanya - 21.05.2022
Gündoğmuş Söbüçimen Yayla Yolu'nda karla mücadele

Gündoğmuş Söbüçimen Yayla Yolu'nda karla mücadele

Alanya - 21.05.2022
Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi

Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi

Alanya - 21.05.2022
Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu (2)

Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu (2)

Alanya - 21.05.2022
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)

Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)

Alanya - 21.05.2022
Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı babanın eski milletvekili olduğu ortaya çıktı

Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı babanın eski milletvekili olduğu ortaya çıktı

Alanya - 21.05.2022
Antalya'nın yaylalarında inanılmaz karla mücadele çalışması

Antalya'nın yaylalarında inanılmaz karla mücadele çalışması

Alanya - 21.05.2022
Cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Alanya - 21.05.2022
Cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Alanya - 21.05.2022
Haziran ayına günler kala Antalya'nın yaylalarında karla mücadele çalışması

Haziran ayına günler kala Antalya'nın yaylalarında karla mücadele çalışması

Alanya - 21.05.2022
Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Alanya - 21.05.2022
Alanya'da Ukraynalı babanın cinneti

Alanya'da Ukraynalı babanın cinneti

Alanya - 21.05.2022
UKRAYNALI BABA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

UKRAYNALI BABA ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ

Alanya - 21.05.2022
Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu

Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu

Alanya - 21.05.2022
Yer: Antalya! Cinnet getiren Ukraynalı baba, 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Yer: Antalya! Cinnet getiren Ukraynalı baba, 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Alanya - 21.05.2022

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