Alanya'da 22 bin dekar sera Tarım ekiplerince incelenip puanlanacak

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Örtüaltı üretimin önemli merkezlerinden Alanya'da, seraların yapısal durumunun belirlenmesi ve üretim kalitesinin artırılması amacıyla kapsamlı çalışma başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yaklaşık 22 bin dekar sera alanını tek tek ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan çalışma kapsamında, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri sahaya indi. Ekipler, ilçedeki seraları tek tek ziyaret ederek belirlenen kriterler doğrultusunda incelemeler gerçekleştiriyor. Yapılan incelemelerde seraların yapısal özellikleri ve üretim kaliteleri değerlendiriliyor. Seralar, yapılan değerlendirmeler sonucunda belirli kriterlere göre puanlanarak sınıflandırılacak.

Eski ve dayanıksız seralar tespit edilecek

Çalışmayla özellikle ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşan, eskiyen ve doğal afetlere karşı dayanıksız durumdaki seraların tespit edilmesi hedefleniyor. Sahadan elde edilecek veriler, Alanya'daki örtüaltı üretim alanlarının mevcut durumunun ortaya konulmasına katkı sağlayacak. Toplanan verilerin, seraların modern teknolojilerle yenilenmesi ve doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik verilecek tarımsal desteklerin altyapısını oluşturması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı