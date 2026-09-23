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Alanya'da İncekum Halk Plajı açıklarında oluşan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu

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Alanya'da İncekum Halk Plajı açıklarında oluşan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde İncekum Halk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre etkisini sürdüren hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu ve çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum, bir süre deniz üzerinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Sabah saatlerinde İncekum Halk Plajı açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Denizin üzerinde belirgin şekilde yükselen hortum, bir süre etkisini sürdürdü. Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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