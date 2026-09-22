Konyaspor 23 0 MAÇ ÖZETİ: Konyaspor 23 0 hangi takıma karşı kazandı?

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Konyaspor, U14 Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı sahadan 23-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Tarihi skorla tamamlanan mücadelede Konyaspor'un genç oyuncusu Yiğit Soysaler attığı 7 golle öne çıktı. Karşılaşmada Konyaspor adına farklı isimler de skor üretirken, mücadele 23-0 sona erdi. Peki, Konyaspor 23 0 hangi takıma karşı kazandı? Detaylar...

KONYASPOR 23 0 HANGİ TAKIMA KARŞI KAZANDI?

Konyaspor 14 yaş ve altı liginde aldığı bu sonuçla tarihi bir skora imza attı. Alanya 1221 karşısında baştan sona üstün bir skor ortaya koyan Konyaspor, mücadeleyi 23 golle tamamladı.

Maçta Yiğit Soysaler 7 kez fileleri havalandırarak karşılaşmanın en fazla gol atan oyuncusu oldu. Soysaler'in yanı sıra Mustafa Yiğit Kiraz 3, Mustafa Sergül 2, Halil İbrahim Demirçin 2 ve Melikşah Pekcan 4 gol kaydetti.

Konyaspor'un diğer gollerini ise Abdulkadir Sever, Ahmet Bartu Katar ve Ahmet Bilgiç attı. Karşılaşmada ayrıca Alanya 1221 adına 2 kendi kalesine gol kaydedildi. Böylece mücadele Konyaspor'un 23-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Tümosan Konyaspor Akademi cephesinde yeni sezon hareketli geçerken, genç altyapı oyuncularının performansı da dikkat çekti. Alanya 1221 karşısında alınan 23-0'lık sonuç, Konyaspor U14 takımının elde ettiği farklı skorla gündeme geldi.

KONYASPOR 23 0 MAÇ ÖZETİ

Konyaspor, U14 Ligi'nde Alanya 1221'e konuk oldu. Mücadelede Konyaspor, rakibi karşısında 23 gol bulurken kalesinde gol görmedi ve karşılaşmadan 23-0 galip ayrıldı.

23-0'lık skorda en fazla gol atan isim Yiğit Soysaler oldu. Genç oyuncu, karşılaşmada 7 gol kaydederek takımının farklı galibiyetinde önemli bir skor katkısı sağladı.

Konyaspor'da Mustafa Yiğit Kiraz 3 gol, Melikşah Pekcan ise 4 gol attı. Mustafa Sergül ve Halil İbrahim Demirçin de ikişer golle skora katkı verdi. Abdulkadir Sever, Ahmet Bartu Katar ve Ahmet Bilgiç de karşılaşmada gol atan diğer Konyaspor oyuncuları oldu.

Mücadelede 2 gol ise kendi kalesine kaydedildi. Tüm bu goller sonucunda Konyaspor, Alanya 1221 karşısında 23-0'lık tarihi bir galibiyet elde etti.

Konyaspor 14 yaş ve altı takımının bu farklı galibiyeti, Tümosan Konyaspor Akademi'nin yeni sezonunda dikkat çeken sonuçlardan biri olarak öne çıktı. Özellikle Yiğit Soysaler'in 7 gollük performansı karşılaşmanın skor açısından öne çıkan detaylarından biri oldu.