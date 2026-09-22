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Malta bandıralı Marella Discovery, bin 765 turistle Alanya İskelesi'ne demir attı

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Malta bandıralı Marella Discovery, bin 765 turistle Alanya İskelesi'ne demir attı
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Antalya'nın Alanya ilçisine Malta bandıralı 'Marella Discovery' kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde demir attı. Gemideki bin 765 turist ile 735 mürettebat ilçeye hareketlilik kattı; turistlerin büyük bölümünün İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' isimli kruvaziyer gemisi geldi. Gemide bulunan bin 765 turist ile 735 mürettebat ilçeye hareketlilik kattı.

Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' isimli yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı. Sabah saatlerinde Alanya İskelesi'ne demir atan lüks yolcu gemisindeki turistlerin büyük bölümünün İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere iskelede bekleyen tur otobüslerine bindi. Turistlerin bir bölümü ise Alanya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla safari turlarına katıldı.

Toplam 2 bin 500 kişinin bulunduğu 'Marella Discovery' isimli kruvaziyer gemisinin akşam saatlerinde Alanya'dan ayrılarak Limasol'a doğru hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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