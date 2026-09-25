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Alanya'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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Alanya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 6136 sayılı kanuna muhalefetten tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.Y.'yi (34) Çarşı Mahallesi'nde durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Ruhsatsız tabancaya el koyan ekipler, M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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