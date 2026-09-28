Alanya'da kazada ölen Ukraynalı iki yayanın cenazeleri yakınlarına teslim edildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ukrayna uyruklu iki yayanın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki trafik kazasında hayatını kaybeden Ukrayna uyruklu Valentyna Bondor (66) ve Olha Shapoval'ın (54) cenazelerini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alan yakınları üzüntü yaşadı.

Cenazelerin, Almanya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeyi teslim alan Vitali Bondor, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden Valentyna Bondor'un annesi, Olha Shapoval'ın ise kayınvalidesi olduğunu söyledi.

Kazaya sebebiyet veren sürücünün cezalandırılması gerektiğini dile getiren Bondor, bölgede başka kazaların yaşanmaması için de tedbir alınması gerekitiğini kaydetti.

C.Ç. (20) idaresindeki 07 BAF 298 plakalı otomobil, 25 Eylül'de Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Valentyna Bondor ve Olha Shapoval'ya çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan kadınlar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekibince gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA