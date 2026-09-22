Malta bayraklı Marella Discovery Alanya'ya 1765 turist getirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesine Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, 1765 turist getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden hareket ettikten sonra rotasını Alanya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

Gemide, çoğu İngiliz 1765 yolcu ile 735 personelin bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery"nin bir sonraki durağı Limasol Limanı olacak.

Kaynak: AA