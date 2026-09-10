Tatil cennetinde turist kadına saldırı ve cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya'da'nın Alanya ilçesinde, Danimarkalı 54 yaşındaki kadın turisti bacağından bıçaklayıp cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki İ.Z. isimli şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Danimarkalı 54 yaşındaki kadın turisti bacağından bıçaklayıp cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.Z. (17) tutuklandı.
BACAĞINDAN BIÇAKLADI, TACİZ EDİP KAÇTI
Alanya ilçesinde önceki gün Danimarka uyruklu kadın turisti bacağından bıçaklayan İ.Z., iddiaya göre daha sonra cinsel tacizde bulunarak kaçtı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İhbar üzerine polis ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezinde yakalanan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Bacağından yaralanan turist ise şikayetçi oldu.
Polis merkezinde avukat gözetiminde ifadesi alınan şüpheli İ.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.