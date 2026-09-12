Alanya’da daireden gelen duman ekipleri alarma geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireden çıkan duman, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Yangın, daire sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Saraybeleni Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 katlı binanın 3'üncü katındaki dairedenduman yükseldi. Dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binada tedbir aldı. Yangının, ev sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldüğü belirlenirken, itfaiye ekipleri de dairede kontrol gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı