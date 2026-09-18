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Alanya'da seyir halindeki elektrikli motosiklet yandı

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Alanya'da seyir halindeki elektrikli motosiklet yandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, alev aldı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Motosikletin yanması ve ekiplerin müdahalesi cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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