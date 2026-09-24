Alanya'da 2 firari hükümlü operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi

Alanya'da 2 firari hükümlü operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis operasyonlarıyla yakalandı ve cezaevine gönderildi. Yakalananlardan birinin 10 yıl 11 ay 10 gün, diğerinin 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı.
Alanya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmaları kapsamında, hırsızlık, ve kasten yaralama suçlarından toplam 10 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (28), Kestel Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.
"6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan aranan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Z. (23) ise Mahmutlar Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.