Haberler

Alanya'da 2 firari hükümlü operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, polis operasyonlarıyla yakalandı ve cezaevine gönderildi. Yakalananlardan birinin 10 yıl 11 ay 10 gün, diğerinin 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı.

Alanya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmaları kapsamında, hırsızlık, ve kasten yaralama suçlarından toplam 10 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. (28), Kestel Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

"6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan aranan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Z. (23) ise Mahmutlar Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Artvinli çöp kamyonu şoförü aracını pelüş oyuncaklarla süsledi! Maaşından ayırıp çocuklara dağıtıyor

Çöp kamyonunu ayıcıklarla doldurdu! Maaşından alıp dağıtıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
‘Kazı Kazan’ İzmir’de bir talihliye 20 milyon TL kazandırdı

Gerçek rakamı öğrenince mutluluktan havaya uçtu
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi

Trump gece yarısı dünyaya duyurdu! Türkiye'den çok konuşulacak hamle
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında

Yolsuzluk operasyonu! AK Partili ve MHP'li eski başkanlar gözaltında
Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'a verdiği para inanılır gibi değil