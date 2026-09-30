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Alanya'da kooperatif yöneticisi yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Denetimlerde 79 şoföre ceza kesildi

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Alanya'da kooperatif yöneticisi yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Denetimlerde 79 şoföre ceza kesildi
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Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, en çok şikayet edilen konu olan 65 yaş üstü yolcuların otobüslere alınmaması sorunu üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve tebdilikıyafetle denetim yaptı. Yaşlı kılığında otobüslere binen Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek'i şoförlerin tamamı kabul etti. 2,5 aylık süreçte 79 şoföre cezai işlem uygulandı, 1 şoföre uzaklaştırma verildi.

  • Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, otobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek ve tebdilikıyafet ile denetimler gerçekleştirdi.
  • 2,5 aylık denetim sürecinde 65 yaş üstü yolcuyu almayan bir şoföre uzaklaştırma, 79 şoföre cezai işlem uygulandı.
  • Kooperatif, şikayetleri yüzde 20'ye düşürdü ve 3 ay içinde yüzde 5'e indirmeyi hedefliyor.

Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, toplu taşımadaki hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlardan gelen şikayetleri azaltmak amacıyla otobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek ve "tebdilikıyafet" ile denetimler gerçekleştirdi.

GÜNDE 35-40 BİN YOLCU TAŞINIYOR

Kooperatif Başkanı Ali İhsan Gökçe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Alanya'nın turizm ve üniversite kenti olduğunu, yazın turistleri, kışın ise yaklaşık 20 bin öğrenciyi taşıdıklarını belirtti.

Hizmet akışını düzene sokmak için yönetim kadrosunu güçlendirdiklerini ifade eden Gökçe, "Günlük 35-40 bin yolcu taşıyoruz. Yalnız 4-5 bin civarında muaf olan var ve onlardan ücret almıyoruz." dedi.

Zaman zaman şikayet aldıklarını anlatan Gökçe, bunun üzerine otobüs saatlerini, kuralları, kılık kıyafet düzene koyduklarını, denetimlerin ardından şikayetlerin azaldığını kaydetti.

YAŞLI KILIĞINDA OTOBÜSLERE BİNDİ

Kooperatif Başkan Yardımcısı Muhterem Şimşek de göreve geldiklerinde gelen şikayetleri değerlendirdiklerini, en çok şikayetin 65 yaş üstü vatandaşların otobüslere alınmaması konusunda yaşandığını aktardı.

Bu durum üzerine tebdili kıyafet ile denetim yaptığını ve güvenlik kameralarının da incelendiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sıkıntılı olan bölgelerde yaşlı kılığında otobüslere bindim, şoförlerin sabrını ölçmek için kışkırtıcı durumlar oluşturdum. Sesimi değiştirip kartımı evde unuttuğumu söylediğimde şoförlerimizin tamamı beni otobüse kabul etti. Hiçbir şoför beni 'ücretsiz' diye otobüsten indirmedi."

79 ŞOFÖRE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

"Bünyemizde 92 araç ve 130'a yakın şoför bulunuyor. Aradaki çürük elmaları ayıklamak için denetimlerimizi sürdüreceğiz. 2,5 aylık süreçte 65 yaş üstü yolcuyu almayan bir şoföre uzaklaştırma verdik, 79 şoföre ise cezai işlem uyguladık. Göreve geldiğimizden bu yana şikayetleri yüzde 20'ye düşürdük, 3 ay içinde bu sorunları yüzde 5'e indirmeyi hedefliyoruz."

Şimşek, aynı hatayı 3 kez tekrarlayan şoförleri otobüsten uzaklaştırma kararı aldıklarını kaydederek, vatandaşlardan 3-5 şoförün yaptığı hatayı tüm şoförlere mal etmemelerini istedi.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

şöförlerin denetimden haberi mutlaka vardır yoksa mümkün değil hepsi kartsız yolcu almaz illa birkaç itiraz eden çıkar.mesela ben olsam evi barkı arabası olup kira alan uyanıkları beleşe otobüse bindirmem

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