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Alanya'da otomobil yayaya ve otobüs durağına çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Alanya'da otomobil yayaya ve otobüs durağına çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Alanya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, ardından otobüs bekleyen karı kocanın bulunduğu durağa daldı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil ardından otobüs bekleyen karı kocanın bulunduğu durağa daldı. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden S.B. yönetimindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.D.'ye, ardından da F.K. ve B.A.K. çiftinin beklediği otobüs durağına çarptı. Kazada Ö.D., F.K. ve B.A.K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.B. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin önce Ö.D., ardından da F.K. ile B.A.K.'nin bulunduğu otobüs durağına çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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