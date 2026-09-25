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Antalya'da Alanya ve Serik'te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Alanya ve Serik ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 kilo 495 gram skunk, 112 gram kokain, 28 sentetik hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ve Serik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ve Serik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce 22 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 2 kilo 495 gram skunk, 6 kök skunk bitkisi, 112 gram kokain ve 28 sentetik hap ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 108 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile dijital hassas terazi bulundu.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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