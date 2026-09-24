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Alanya'daki 22 bin dekar sera, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce puanlanacak

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Alanya'daki 22 bin dekar sera, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce puanlanacak
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Alanya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşık 22 bin dekar sera alanında inceleme ve derecelendirme çalışması başlattı. Ziraat mühendisleri seraları puanlayarak sınıflandıracak; eskiyen ve dayanıksız yapılar tespit edilip yenilenmeleri için desteklere altyapı sağlanacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere ait yaklaşık 22 bin dekar sera alanında inceleme ve derecelendirme çalışması başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün il genelinde başlattığı örtüaltı üretimi geliştirme ve modernizasyon çalışmaları kapsamında ziraat mühendisleri ilçedeki seraları tek tek ziyaret ediyor.

Saha incelemeleri kapsamında ziyaret edilen tüm seralar belirli kriterlere göre puanlanarak yapısal durumlarına ve üretim kalitelerine göre sınıflandırılacak. Bu çalışmalarla özellikle zamanla eskiyen ve doğal afetlere karşı dayanıksız hale gelen seraların tespiti gerçekleştirilecek.

Elde edilecek verilerin, seraların modern teknolojilerle yenilenmesi ve muhtemel afetlere karşı daha dirençli yapıya kavuşturulması amacıyla sağlanacak tarımsal desteklerin altyapısını oluşturacağı belirtilen açıklamada, çalışmayla bölgedeki üretimin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasının ve üreticilerin teknolojik dönüşüme teşvik edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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