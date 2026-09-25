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Alanya'da vergi suçundan 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası alan firari yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibiyle Çarşı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.A.M'nin (65) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Çarşı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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