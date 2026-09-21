Malta bayraklı Marella Discovery, Muğla'nın Marmaris'ine 1765 turist getirdi

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Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeriyle Muğla'nın Marmaris ilçesine 1765 turist geldi.

Patmos Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz 1765 yolcu ve 734 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Kruvaziyerin sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA