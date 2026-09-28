Alanya'da kruvaziyer turisti 2026'nın ilk 9 ayında 10 bin 476'ya geriledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kruvaziyer turizminde 2026 yılının ilk 9 aylık bilançosu belli oldu. Alanya Limanı'na yılın ocak-eylül döneminde 8 kruvaziyer gemisi yanaşırken, gemilerle ilçeye 10 bin 476 turist geldi.

Alanya Limanı'nda 2026 yılının ilk 9 ayında kruvaziyer hareketliliği yaşandı. Verilere göre mart ayında başlayan kruvaziyer sezonunda 8 gemi Alanya'ya uğrak yaptı. Gemilerle ilçeye gelen turistlerin büyük bölümünü İngiliz, Alman, Rus ve Fransız turistler oluşturdu.

En fazla turist İngiltere'den

İlk 9 aylık dönemde Alanya'ya gelen kruvaziyer turistleri arasında İngiliz vatandaşları 7 bin 88 kişiyle ilk sırada yer aldı. İngiliz turistleri 2 bin 129 Alman, bin 145 Rus ve 114 Fransız turist takip etti. Sezonun ilk kruvaziyeri 20 Mart'ta Alanya Limanı'na gelen Astoria Grande oldu. Gemide 946 yolcu bulunurken, yolcuların büyük bölümünü Rus vatandaşları oluşturdu. 31 Mart'ta Le Dumont D'Urville 114, 21 Nisan'da AIDAstella 2 bin 129 yolcuyla Alanya'ya geldi. Haziran ayında ise Marella Discovery üç kez Alanya Limanı'na uğradı. Gemiler 2 Haziran'da bin 767, 23 Haziran'da bin 749 ve 11 Ağustos'ta bin 807 turist getirdi. 11 Eylül'de yeniden Alanya'ya gelen Astoria Grande 199 yolcuyla ilçeyi ziyaret ederken, 22 Eylül'de gelen Marella Discovery ise bin 765 turisti Alanya'ya taşıdı.

Turistler çarşı ve turistik noktalara dağıldı

Alanya'ya gelen kruvaziyer turistleri gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezine dağılarak çarşı ve restoranlarda vakit geçirirken, bazı turistler ise tur otobüsleri ve safari araçlarıyla tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti. Son olarak 22 Eylül'de Alanya'ya gelen Marella Discovery'de büyük bir kısmı İngiliz bin 765 turistin yanı sıra 735 personel bulunduğu bildirildi. 2025'in ilk 9 ayında Alanya Limanı'na 14 kruvaziyer gemisiyle 15 bin 558 turist gelirken, 2026'nın aynı döneminde gemi sayısı 8'e, turist sayısı ise 10 bin 476'ya geriledi. Böylece kruvaziyer gemisi sayısında yaklaşık yüzde 43, turist sayısında ise yaklaşık yüzde 33 düşüş yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı