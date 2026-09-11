32 haftalık doğdu, iki ay sonra hayata yeniden tutundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 haftalık ve 1 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen Avad bebek, doğuştan ince bağırsak tıkanıklığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 2 ay boyunca Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gördü. Prematüreliğe bağlı riskleri de geride bırakan bebek, sağlık ekiplerinin titiz takibi sonucu sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 32 haftalık dünyaya gelen Avad bebeğin doğum sonrası yapılan değerlendirmelerinde, ince bağırsakta doğuştan tıkanıklık olduğu belirlendi. Jejunal atrezi tanısı konulan bebek, hastanenin Çocuk Cerrahisi hekimleri Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. İsmail Özmen ve Op. Dr. Gizem Özdemir Kenar tarafından ameliyat edildi. Başarılı operasyonun ardından Yenidoğan Ünitesi'nde yakın takibe alınan Avad bebek, süreç içerisinde kusma, gaita çıkarma ve beslenme sorunlarıyla mücadele etti. Prematüre olması nedeniyle oluşabilecek riskler de göz önünde bulundurularak tedavisi multidisipliner bir ekiple sürdürülen bebek, yaklaşık 2 ayın sonunda sağlığına kavuştu.

"Bilimsel veriler ışığında bebeğimizin yanında olduk"

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yenidoğan Ünitesi Sorumlu Hekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Birgül Livaoğlu Say, Avad bebeğin tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bebeğin hem prematüre olması hem de doğuştan bağırsak rahatsızlığı bulunması nedeniyle çok yönlü takip gerektiğini belirten Prof. Dr. Say, "Bin 600 gram ağırlığında ve 32 haftalık dünyaya gelen bebeğimizde, doğum sonrası jejunal atrezi adı verilen ince bağırsak tıkanıklığı tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanlarımız Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. İsmail Özmen ve Op. Dr. Gizem Özdemir Kenar tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında yaşanan kusma, gaita çıkarma ve beslenme sorunları ile prematüreliğe bağlı riskleri deneyimli sağlık ekibimizle birlikte yakından takip ettik. Bilimsel veriler ışığında yürüttüğümüz tedavi sürecinin sonunda bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

3. basamak yenidoğan hizmeti veriliyor

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nin ileri riskli bebeklerin takip ve tedavisinde önemli bir merkez olduğunu ifade eden Prof. Dr. Say, ünitenin 3. basamak yenidoğan hizmeti sunduğunu belirtti. Ünitede 13 kuvöz yatağı ve 5 anne uyum odası bulunduğunu aktaran Say, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Dr. Celal Sağlam ile birlikte deneyimli sağlık personeli ve hemşirelerle hizmet verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Say, Yenidoğan Ünitesi'nde 2025 yılında 580 bebeğin takip ve tedavisinin gerçekleştirildiğini, 2026 yılında ise bugüne kadar 260 bebeğin tedavisine katkı sağlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı