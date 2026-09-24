Antalya Alanya Payallar'da sabah denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu

Antalya Alanya Payallar'da sabah denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki Payallar Mahallesi'nde sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kaybolurken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde denizde çıkan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Alanya'da sabah saatlerinde Payallar Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Birkaç dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı