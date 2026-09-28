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Alanya İncekum'da deniz üzerinde oluşan dev hortum kıyıdan görüntülendi

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Alanya İncekum'da deniz üzerinde oluşan dev hortum kıyıdan görüntülendi
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'ndeki halk plajı karşısında sabah saatlerinde deniz üzerinde dev bir hortum oluştu. Kıyıdan net görülen hortumu fark eden vatandaşlar ve turistler cep telefonlarıyla görüntü alırken, hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan dev hortum, vatandaşlar ve turistlerin ilgisini çekti. Kıyıdan da net şekilde görülen hortumu fark eden vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi.

Olay, Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan halk plajı karşısında sabah saatlerinde meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum, kıyıda bulunan vatandaşlar ve turistler tarafından fark edildi. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum, çevrede meraklı bakışlara neden oldu. Hortumu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, bazı turistler de yaşanan doğa olayını ilgiyle izledi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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