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Antalya Alanya ve Döşemealtı'nda 210 kg tütün ve 377 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Antalya Alanya ve Döşemealtı'nda 210 kg tütün ve 377 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Antalya'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 210 kilogram kıyılmış tütün ve 377 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aramalarda 20 kaçak elektronik sigara ile 39 elektronik sigara ısıtıcısı bulunurken şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 210 kilogram kıyılmış tütün, 377 paket kaçak sigara ve çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce Alanya ve Döşemealtı ilçelerinde belirlenen şüphelilere ait ikametler, bir işletme ve araçta arama gerçekleştirildi. Aramalarda 210 kilogram kıyılmış tütün, 377 paket kaçak sigara, 20 adet kaçak elektronik sigara ve 39 adet elektronik sigara ısıtıcısı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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