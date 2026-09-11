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Lüks kruvaziyer akşam saatlerinde Alanya’ya demirledi

Lüks kruvaziyer akşam saatlerinde Alanya’ya demirledi
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Palau bandıralı ’Astoria Grande’ adlı lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saatlerinde Alanya Limanı’na ulaştı.

Palau bandıralı 'Astoria Grande' adlı lüks kruvaziyer yolcu gemisi akşam saatlerinde Alanya Limanı'na ulaştı.

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden olan Alanya'ya akşam saatlerinde Palau bandıralı 'Astoria Grande' isimli lüks kruvaziyer gemisi limana ulaştı. Limana demir atan yolcu gemisinde 199 yolcu ve 390 mürettebat bulunurken, yolcuların büyük kısmının Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi. Mısır'dan gelen lüks kruvaziyer yolcu gemisinin gece saat 23.00 sıralarında Antalya'ya gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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