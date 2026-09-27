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Alanya İncekum'da deniz üzerinde oluşan hortumu vatandaşlar ve turistler görüntüledi

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Alanya İncekum'da deniz üzerinde oluşan hortumu vatandaşlar ve turistler görüntüledi
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'ndeki halk plajı karşısında sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Kıyıdan net görülen hortum, vatandaşlar ve turistler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenirken bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar ve turistlerin ilgisini çekti. Hortumu görenler cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi.

Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan halk plajı karşısında, sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Kıyıdan da net şekilde görülen hortum, plajdaki vatandaşlar ile turistlerin dikkatini çekti. Hortumu fark eden vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, bazıları ise yaşanan doğa olayını ilgiyle izledi. Hortumu ilk kez gördüklerini belirten vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Deniz üzerinde bir süre görülen hortum, daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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