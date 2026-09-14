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Alanya'da saman balyası yangını söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Demirtaş Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çok sayıda saman balyası yandı.

Kaynak: AA
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