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Alanya Payallar açıklarında denizde oluşan hortum zarar vermeden etkisini yitirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından Payallar Mahallesi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Payallar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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