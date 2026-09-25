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Alanya'da otomobil yayaya ve otobüs durağındakilere çarptı, 3 kişi yaralandı

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Alanya'da otomobil yayaya ve otobüs durağındakilere çarptı, 3 kişi yaralandı
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Alanya'da otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ve ardından otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunurken sürücü gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ve ardından otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.B. yönetimindeki 06 BPA 686 plakalı otomobil, Oba Mahallesi çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Ö.D'ye çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen F.K. ve B.A.K'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ö.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yayaya çarptıktan sonra kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarpması yer aldı.

Kaynak: AA
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