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Alanya'da İncekum sahili açıklarında deniz üzerinde 2 gün üst üste hortum çıktı

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Alanya'da İncekum sahili açıklarında deniz üzerinde 2 gün üst üste hortum çıktı
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyardığı Alanya'da fırtına etkili olurken, Avsallar Mahallesi İncekum sahili açıklarında deniz üzerinde 2 gün üst üste hortum çıktı. Hortum bir süre deniz üzerinde kaldıktan sonra kayboldu ve fırtına sahil kesimlerinde etkili oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Alanya'da fırtına etkili olurken, Avsallar Mahallesi İncekum sahili açıklarında deniz üzerinde 2 gün üst üste hortum çıktı. Bir süre deniz üzerinde görülen hortum, daha sonra gözden kayboldu.

Alanya'da sabah saatlerinde başlayan fırtına özellikle sahil kesimlerinde etkili oldu. Avsallar Mahallesi İncekum sahili yakınlarında dün etkili olan sağanak yağışın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum bir süre boyunca bölgede etkisini sürdürürken, daha sonra kayboldu. Aynı bölgede hortumun 2 gün üst üste görülmesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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