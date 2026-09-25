Haberler

Antalya Alanya'da 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası olan firari hükümlü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 11 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 11 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.M.'nin (65) Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir ikamette bulunduğunu tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki! Burhanettin Duran: Hadsiz ve alçak

Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki: Hadsiz ve alçak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi

28 yıllık TRT muhabirinin Zidane sorusu olay oldu! Heyecandan...
BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış
Endonezya'da öğrencisine cinsel saldırıdan hüküm giyen öğretmen gizlice tahliye edildi! Mağdurlar onu hâlâ cezaevinde sanıyordu

Hâlâ cezaevinde sanıyorlardı! Gizli kamera onu bayramda yakaladı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Aydın Nazilli'de çilek bahçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Çilek bahçesinde ne aradıkları merak konusu! 6 kişi suçüstü yakalandı