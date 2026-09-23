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Alanya'da fırtına, İncekum Plajı'nda şezlong ve şemsiyeleri metrelerce sürükledi

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Alanya'da fırtına, İncekum Plajı'nda şezlong ve şemsiyeleri metrelerce sürükledi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, İncekum Plajı'nda şezlong, şemsiye ve minderleri metrelerce sürükledi. Fırtına anları işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, çalışanlar sahildeki malzemeleri topladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, plajda şezlongları yerinden sürükledi. Fırtınanın etkisiyle minder, şemsiye ve şezlonglar metrelerce savrulurken, o anlar plajdaki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Alanya'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, özellikle sahil kesiminde etkili oldu. Avsallar Mahallesi'ndeki İncekum Plajı'nda etkisini artıran rüzgar nedeniyle sahildeki şezlong, şemsiye ve minderler metrelerce sürüklendi. Yaşananlar, plajdaki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte sahilde bulunan şezlong ve şemsiyelerin bir anda hareket ederek sürüklendiği görüldü. Fırtınanın ardından plajda bulunan işletme çalışanlarının sahildeki malzemeleri toparladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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