Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan F.K. Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanın hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı F.K. (45) tutuklandı.

Olay, Konaklı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Almanya'dan Alanya'ya tatile geldiği öğrenilen F.K., parkta Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede çalışma başlatan ekipler, F.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Alkollü olduğu belirlenen F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı