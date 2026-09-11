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Alanya'da firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.Ş'nin (35) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

Tosmur Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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