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Antalya'da kazada ölen Ukraynalı dünür 2 kadının cenazeleri teslim alındı

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Antalya'da kazada ölen Ukraynalı dünür 2 kadının cenazeleri teslim alındı
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Tatil için Antalya'ya gelen Ukraynalı dünür 2 kadın, Alanya Mahmutlar'da 25 Eylül gecesi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Cenazeleri yakınları tarafından teslim alınırken, tutuklanan otomobil sürücüsünün en ağır şekilde cezalandırılması istendi.

Tatil için geldikleri Antalya'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Ukraynalı dünür 2 kadının cenazeleri teslim alındı. 2 kadından geriye Türkiye'ye gelirken uçakta çekindikleri fotoğraf kaldı.

25 Eylül gece saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında C.Ç. (20) yönetimindeki 07 BAF 298 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Bondar (66) ve Olha Shapoval'a (54) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 kadın ağır yaralanırken kaldırıldıkları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'noe doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tatil için Antalya'ya gelmişler

Ukrayna vatandaşı olan ve ülkelerindeki savaş nedeniyle Almanya'da yaşamlarını sürdüren Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'ün tatil için Antalya'la geldikleri öğrenildi. 2 kadından geriye uçakta çekindikleri fotoğraf karesi kaldı. Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can veren 2 kadının cenazeleri bugün oğlu Vitalii Bondar tarafından teslim alındı. Kazada hayatını kaybeden Olha Shapoval'ün kızının Valentyna Bondar'ın oğlu Vıtalii Bondar ile evli olduğu öğrenildi. İki kadının cenazeleri toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Öte yandan Valentyna Bondar'ın oğlu Vıtalii Bondar annesi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan araç sürücüsünün en ağır şekilde cezalandırılması istediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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