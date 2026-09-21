Alanya'da market çalışanının bıçaklanmasında 3 kardeşten 2'si tutuklandı

Alanya'da market çalışanının bıçaklanmasında 3 kardeşten 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir market çalışanının bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kardeşten M.A. ve H.A. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren market çalışanının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir market çalışanının bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kardeşten 2'si tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Okurcalar Mahallesi'nde Ş.İ'nin iş yerinde bıçakla yaralanması olayıyla ilgili araştırma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler olaya karıştığı iddia edilen M.A. (32) ile kardeşleri A.A. (28) ve H.A'yı (23) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve H.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,
Öte yandan tedavisi süren Ş.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.