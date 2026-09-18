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Alanya'da Gazzeli öğrencilerin eğitim mücadelesi konferansta anlatıldı

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisince düzenlenen "Gazze'de Öğrenci Olmak" konferansında, Filistinli öğrencilerin bombardıman altında eğitimlerini sürdürme mücadelesi anlatıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisince düzenlenen " Gazze'de Öğrenci Olmak" konferansında, Filistinli öğrencilerin bombardıman altında eğitimlerini sürdürme mücadelesi anlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda, Alanya Gençlik Merkezi işbirliğiyle Alanya Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Okul Müdürü Yılmaz Kısa, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ALKÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğretim Görevlisi Dr. Diren Doğan, konferansta sunum yaparak, Filistin'in tarihsel sürecini kronolojik olarak anlattı, 7 Ekim 2023 tarihinin ardından bölgede artan askeri operasyonlara değindi.

Saldırılarda konut ve hastanelerin yanı sıra üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının da ağır hasar gördüğünü belirten Doğan, yaşanan tüm zorluklara rağmen üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

Programda, Gazze İslam Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencisi Nur Naim Elbaz'ın mesajına da yer verildi.

Elbaz, yıkılan yollar ve devam eden bombardımanlar nedeniyle ulaşım imkanlarının büyük ölçüde ortadan kalktığını, birçok binanın da bombalandığını belirterek, eğitimini çevrim içi sürdürmeye çalıştığını aktardı.

İnternet bağlantısının yetersizliği nedeniyle zaman zaman çadırından çıkarak bağlantının bulunduğu alanları aramak zorunda kaldığını bildiren Elbaz, "Çok fazla zorlukla karşılaşıyoruz fakat eğitimimize devam edebilmek ve kendimizi geliştirmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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