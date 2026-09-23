Alanya'da çalınan motosikletteki kartla 15 bin TL harcayan 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldıkları ve motosikletin koltuğunun altındaki bölmede buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cikcilli Mahallesi'nde park halindeki bir motosiklet çalındı. Şüpheliler, koltuk altında buldukları araç sahibine ait kredi kartıyla 15 bin lira harcama yaptı.

Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.Y. (18) ve A.E.K. (15) gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.E.K. Çocuk Büro Amirliğine, S.Y. ise Cumhuriyet Polis Karakolu'na teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA