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Antalya Alanya'da Avsallar açıklarında oluşan hortum zarar vermeden etkisini yitirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışın etkili olduğu bölgede, Avsallar Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu. Zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Avsallar Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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