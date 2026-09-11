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Alanya’da safari araçlarına yönelik denetimlerde 3 araca 32 bin TL ceza

Alanya’da safari araçlarına yönelik denetimlerde 3 araca 32 bin TL ceza
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Alanya’da jandarma sorumluluk bölgesinde safari araçlarına yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 3 araca toplam 32 bin TL cezai işlem uygulandı.

Alanya'da jandarma sorumluluk bölgesinde safari araçlarına yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 3 araca toplam 32 bin TL cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliğine bağlı Trafik Timleri tarafından safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Oba Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere güzergahlarında yapılan denetimlerde safari araçları tek tek kontrol edildi. Denetimler kapsamında toplam 22 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Söz konusu ihlaller nedeniyle toplam 32 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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