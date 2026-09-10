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Kadın turisti bıçakla yaralama ve cinsel istismar iddiasıyla 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kadın turisti bıçakla yaralama ve cinsel istismar iddiasıyla 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turisti bacağından bıçakladığı ve ardından cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki adli süreçteki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turisti bacağından bıçakladığı ve ardından cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki adli süreçteki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turist, İ.Z. (17) tarafından önce bacağından bıçaklandı. İddiaya göre daha sonra cinsel istismarda bulunan şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi çarşı merkezinde yakalayarak Alanya Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü. Bacağından yaralanan kadın turist ise şikayetçi oldu.

Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan İ.Z adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli çocuk, 'kasten yaralama' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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