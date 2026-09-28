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Alanya İncekum açıklarında oluşan hortum zarar vermeden etkisini yitirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağışın ardından İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu. Zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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