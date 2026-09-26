Nesine 3. Lig'de 4. hafta 7 karşılaşmayla başladı, 2. Grup'ta 3 maç oynandı

Nesine 3. Lig'de 4. hafta 7 karşılaşmayla başladı, 2. Grup'ta 3 maç oynandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 4. hafta, açılış gününde oynanan 7 karşılaşmayla başladı. 1 ve 3. Grup'ta ikişer, 2. Grup'ta ise 3 müsabaka yapıldı; Gölcükspor-Orduspor 1967 0-1, Etimesgutspor Alanya 1221'i 3-0 yendi.
Nesine 3. Lig'de 4. hafta oynanan 7 karşılaşmayla başladı.
Ligde haftanın açılış gününde 1 ve 3. Grup'ta ikişer, 2. Grup'ta ise 3 müsabaka yapıldı. Karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Gölcükspor- Orduspor 1967: 0-1
Küçükçekmece Sinopspor-Zonguldakspor: 1-1
2 Grup
Alanya 1221-Etimesgutspor: 0-3
Ayvalıkgücü Belediyespor-Bigaspor: 2-1
Karşıyaka-Gaziemir G.O.G: 0-1
3. Grup
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ayos Osmaniyespor: 4-1
Kaynak: AA