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Nesine 3. Lig'de 4. hafta 7 karşılaşmayla başladı, 2. Grup'ta 3 maç oynandı

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Nesine 3. Lig'de 4. hafta, açılış gününde oynanan 7 karşılaşmayla başladı. 1 ve 3. Grup'ta ikişer, 2. Grup'ta ise 3 müsabaka yapıldı; Gölcükspor-Orduspor 1967 0-1, Etimesgutspor Alanya 1221'i 3-0 yendi.

Nesine 3. Lig'de 4. hafta oynanan 7 karşılaşmayla başladı.

Ligde haftanın açılış gününde 1 ve 3. Grup'ta ikişer, 2. Grup'ta ise 3 müsabaka yapıldı. Karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Gölcükspor- Orduspor 1967: 0-1

Küçükçekmece Sinopspor-Zonguldakspor: 1-1

2 Grup

Alanya 1221-Etimesgutspor: 0-3

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bigaspor: 2-1

Karşıyaka-Gaziemir G.O.G: 0-1

3. Grup

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ayos Osmaniyespor: 4-1

Kaynak: AA
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