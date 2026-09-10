Alanya’da kadın personele taciz iddiasıyla Rus turist tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı 5 yıldızlı otelde kadın personele cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 62 yaşındaki Rus turist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İncekum Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde tatil yapan 62 yaşındaki Rus turist A.A., iddiaya göre otelde çalışan kadın personele cinsel tacizde bulundu. Kadın çalışanın şikayeti üzerine İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüpheli turist, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli A.A. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Rus turist, 'cinsel taciz suçundan tutuklanarak' Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı