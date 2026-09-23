Haberler

Alanya'da motosiklet çalıp kartla 15 bin TL harcayan 1'i çocuk 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Cikcilli Mahallesi'nde park halindeki bir motosikleti çalan 1'i çocuk 2 şüpheli, sele altındaki kredi kartıyla yaklaşık 15 bin TL harcama yaptı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikleti çaldıktan sonra sele altında bulunan kredi kartıyla yaklaşık 15 bin TL harcama yaptıkları belirlenen 1'i çocuk 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait park halindeki motosiklet, kentin işlek caddelerinden birinden çalındı. Motosikleti çalan şüpheliler, daha sonra sele altında buldukları motosiklet sahibine ait kredi kartıyla yaklaşık 15 bin TL tutarında harcama yaptı. Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin 18 yaşındaki S.Y. ile 15 yaşındaki A.E.K. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.E.K. ve S.Y., işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin, Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalar Belediyesi el değiştirdi, Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklama geldi

Adalar Belediyesi'nin el değiştirmesi sonrası zehir zemberek sözler
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor

Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

Kim olduğunu asla tahmin edemezsiniz!

Akıllı saatlerin 'uyku puanı' tartışma yarattı! Uzman: Uyku biliminde böyle bir şey yok

Akıllı saatin uyku puanı uydurma çıktı! Sahte skor şaşırttı
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor

Yavaş'ın ardından 7 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi
Savaş devam ederken dikkat çeken ziyaret! Pezeşkiyan ABD'de

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaştığı ülkeye uçakla geldi