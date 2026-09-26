Alanya'da 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın hasara yol açtı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızlarpınarı Mahallesi Pelitlik Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.

Kaynak: AA